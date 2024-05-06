مذيعة صباح البلد عن شم النسيم: كرنفال احتفالي وبناكل فسيخ ورنجة

هنأت الإعلاميتان رشا مجدي وعبيدة أمير، الشعب المصري بمناسبة شم النسيم، وقالتا:" كل عام والشعب المصري بألف خير".

وقالت رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا عايشين في أيام احتفالات مبهجة امبارح احتفلنا بعيد القيامة والنهاردة نحتفل بشم النسيم ".

وأضافت رشا مجدي:" هناك حالة من السعادة بين أبناء الشعب المصري بمناسبة شم النسيم"، مضيفة:" شم النسيم هو عيد الربيع ".

وتابعت رشا مجدي :" كل المصريين سواء مسلم أو مسيحي يحتفلون بشم النسيم ويتناولون الفسيخ والرنجة واليوم ده كرنفال احتفالي ".

ومن جانبها قالت عبيدة أمير :" يوم شم النسيم مبهج والشعب المصري يحب أن يتنزه في الحدائق العامة ونقوم بتناول الفسيخ والرنجة ".