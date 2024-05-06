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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ الأربعاء.. ننشر خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بمدارس القاهرة

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

يستعد طلاب مدارس محافظة القاهرة بجميع الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 من الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024، حسب جدول امتحانات الترم الثاني 2024 المعلن في الإدارات التعليمية والمدارس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة الخريطة الزمنية الخاصة بـمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية والتي جاءت تفاصيلها كما يلي :

  • الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024
  • الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024
  • الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

 

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ) والتي جاءت تفاصيله كالتالي :

الخميس 16 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الأحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، من المقرر أن تنطلق رسمياً بداية من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة ، بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد إنتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة ).

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