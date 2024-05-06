تبدأ الأربعاء.. ننشر خريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بمدارس القاهرة

يستعد طلاب مدارس محافظة القاهرة بجميع الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 من الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو 2024، حسب جدول امتحانات الترم الثاني 2024 المعلن في الإدارات التعليمية والمدارس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة الخريطة الزمنية الخاصة بـمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية والتي جاءت تفاصيلها كما يلي :

الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024

النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024

الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ) والتي جاءت تفاصيله كالتالي :

الخميس 16 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الأحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، من المقرر أن تنطلق رسمياً بداية من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة ، بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد إنتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة ).