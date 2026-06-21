التحية العسكرية .. قصة وفاء خالدة في احتفالات فرانك كيسيه بعد هدف كوت ديفوار

لا يُعد احتفال لاعب منتخب كوت ديفوار فرانك كيسيه بالأهداف مجرد لقطة استعراضية داخل المستطيل الأخضر، بل يحمل بين طياته قصة إنسانية مؤثرة تجسد الوفاء والامتنان لوالده الراحل، الذي كان صاحب الأثر الأكبر في حياته.

ويحرص كيسيه عقب تسجيله الأهداف على الوقوف بثبات وأداء التحية العسكرية، في مشهد أصبح علامة مميزة له أمام الجماهير، إلا أن هذا الاحتفال يرتبط بذكرى شخصية عميقة تعود إلى طفولته.

وكان والد فرانك كيسيه لاعب كرة قدم في كوت ديفوار قبل أن يقرر الانضمام إلى صفوف الجيش الإيفواري، حيث خدم وطنه لعدة سنوات. وبعد فترة من العمل العسكري، تعرض لوعكة صحية أنهت حياته، بينما كان نجله فرانك لا يزال في الحادية عشرة من عمره.

وشكلت وفاة والده نقطة تحول كبيرة في حياة اللاعب، إذ اضطر إلى مواجهة ظروف صعبة في سن مبكرة، لكنه تمسك بحلمه في كرة القدم، مستلهمًا قيم الانضباط والإصرار التي تعلمها من والده.

ومنذ انطلاق مسيرته الاحترافية، اختار كيسيه أن يجعل التحية العسكرية جزءًا ثابتًا من احتفالاته بالأهداف، تعبيرًا عن احترامه لذكرى والده، ورسالة وفاء لرجل جمع بين شغفه بكرة القدم وخدمة بلاده في المؤسسة العسكرية.

ويؤكد اللاعب في أكثر من مناسبة أن هذا الاحتفال ليس موجهًا للجماهير أو المنافسين، بل هو تكريم شخصي لوالده الذي ظل مصدر إلهام له رغم رحيله المبكر، وأن كل هدف يسجله يحمل معه ذكرى لا تغيب عن ذهنه.

وباتت التحية العسكرية التي يؤديها فرانك كيسيه رمزًا لمعنى الوفاء العائلي، إذ يربط من خلالها بين نجاحه في الملاعب وتضحيات والده، ليؤكد أن الإنجازات الحقيقية لا تُنسى جذورها، وأن الامتنان لمن صنعوا البدايات يبقى حاضرًا مهما بلغت النجومية والنجاح.