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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

عصام صاصا
عصام صاصا

أمرت نيابة العمرانية بإخلاء سبيل عصام صاصا مطرب المهرجانات بعد عرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة دماء منه بكفالة 30 ألف جنيه.

 

تفاصيل إخلاء سبيل عصام صاصا

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة عصام صاصا أن مطرب المهرجانات قرر بأنه كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ 80 كم/س وأنه جاري الوقوف من الإدارة العامة للمرور على سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

 

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية لفحص السيارة، وإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه بعد عرضه على الطب الشرعي صباح باكر لأخذ عينة دماء منه للوقوف على مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

 

قامت أجهزة مباحث الجيزة بترحيل عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير من مقر النيابة في محكمة إمبابة إلى مقر قسم شرطة الطالبية استعدادا لعرضه صباح باكر على الطب الشرعي. 

 

واستمعت النيابة العامة لأقوال مطرب المهرجانات عصام صاصا خلال التحقيقات، والذي قرر أنه أثناء عودته على الطريق الدائري قبل مطلع محور المريوطية قادما من المعادي باتجاه منزله في حدائق الأهرام فوجئ بشخص يعبر الطريق الدائري فجأة واصطدم به.

 

وأكد عصام صاصا مطرب المهرجانات، أنه لم يكن يقصد الاصطدام بالشخص خاصة وأن السيارة كانت على سرعة لا تتجاوز 80 كم/س وأنه حاول إنقاذ الشخص وتفاديه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وأن الشخص عبر الطريق الدائري من مكان غير مخصص للعبور مما نتج عنه اصطدامه به.

 

وقال عصام صاصا خلال التحقيقات، “أنا كنت ماشي على الطريق ولما خبط الراجل وقفت وطلبت الشرطة والإسعاف لكن هو كان خلاص بيموت والإسعاف خدته وبعدها أنا روحت على القسم وأنا مهربتش من مكان الحادثة وفضلت موجود لحد ما الشرطة جت”.

 

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مطرب المهرجانات عصام صاصا، مع عرضه باكر على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.

 

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان المطرب اثناء سيره اعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الاسعاف الشاب المصاب الى المستشفى الا انه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

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