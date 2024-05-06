صدى البلد يكشف تفاصيل دهس عصام صاصا شخصا على الدائري

روى أحمد مهدي، محرر الحوادث بموقع صدى البلد، تفاصيل جديدة عن أزمة اتهام المطرب الشعبي عصام صاصا بدهس شخص أعلى الطريق الدائري.

وأكد مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن عصام صاصا في طريقه الآن لقسم الطالبية؛ استعدادا للتحقيق معه في الواقعة وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

وتابع أحمد مهدي: عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة فوق الـ70 كم، ولم يتمكن من تفادي المواطن خلال مروره بالطريق السريع، وتبين أن المجني عليه كان يعبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المواطنين.

وأردف مهدي أن المصاب توفي أثناء نقله للمستشفى، منوها بأن لديه 4 أبناء ويبلغ من العمر 40 سنة.

واختتم أحمد مهدي قائلا: بعد الحادث تم نقل عصام صاصا لمحكمة تاج الدول في منطقة إمبابة لإجراء التحقيق معه، وسيتم أخذ عينة دم منه لمعرفة هل كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أم لا؟، ومن ثم فحص السيارة من قبل لجنة فنية.