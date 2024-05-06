عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد البصل الأخضر. 

ويساهم تناول البصل بشكل يومي في تعزيز عدد من وظائف الجسم الحيوية لاحتوائه على عدد من العناصر الغذائية المهمة، ولكن يجب عدم الإفراط أيضًا في تناول البصل لتجنب آثار الجانبية، مثل النفخة، والغازات، وحرقة المعدة.


وبالنسبة لفوائد البصل عند تناوله بشكل يومي فقد تتضمن الآتي:
تعزيز صحة الجهاز المناعي.
تعزيز صحة القلب والشرايين.
الحد من مستويات الكولسترول.
الوقاية من بعض الأمراض والمشاكل الصحية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
تنظيم مستوى سكر الدم.
الوقاية من بعض أنواع مرض السرطان.
تعزيز صحة العظام.
 

وينصح بتناول البصل باعتدال ولا يشترط للحصول على الفوائد المذكورة تناول البصل بشكل يومي أو الإفراط في تناول البصل، وإنما يكفي إضافة البصل إلى بعض الأطباق اليومية المناسبة.

فوائد البصل النيء. 


لا تختلف فوائد البصل النيء عن البصل المطبوخ بشكل عام، ولكن يحتوي البصل النيء على نسبة أعلى من الفيتامينات لأن بعض الفيتامينات تتكسر عند تعرضها للحرارة، مثل فيتامينات ب، أما بالنسبة لسؤالك حول الفيتامينات المتواجدة في البصل فتتضمن الآتي:
فيتامين ج.
فيتامين ب9 أو حمض الفوليك.
فيتامين ب 6.

البصل الاخضر الجهاز المناعي القلب والشرايين العناصر الغذائية تعزيز صحة القلب تعزيز صحة الجهاز المناعي تناول البصل صحة القلب والشرايين فوائد البصل الاخضر فوائد البصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

ترشيحاتنا

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بفوز مثير على فيوتشر

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

سمير فرج: إنهاء الحرب بغزة ليس من مصلحة نتنياهو ويسعى لتصعيد التوترات

وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد قبول حماس للصفقة: احتلوا رفح فورا

متحدث الجيش الإسرائيلي: ندرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي مجرم والشعب هو من يدفع الثمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

حكيم يتألق في ليالي مصر ويؤكد: الفكرة جذابة ومتميزة

فيديو

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ