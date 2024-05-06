ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد البصل الأخضر.

ويساهم تناول البصل بشكل يومي في تعزيز عدد من وظائف الجسم الحيوية لاحتوائه على عدد من العناصر الغذائية المهمة، ولكن يجب عدم الإفراط أيضًا في تناول البصل لتجنب آثار الجانبية، مثل النفخة، والغازات، وحرقة المعدة.



وبالنسبة لفوائد البصل عند تناوله بشكل يومي فقد تتضمن الآتي:

تعزيز صحة الجهاز المناعي.

تعزيز صحة القلب والشرايين.

الحد من مستويات الكولسترول.

الوقاية من بعض الأمراض والمشاكل الصحية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تنظيم مستوى سكر الدم.

الوقاية من بعض أنواع مرض السرطان.

تعزيز صحة العظام.



وينصح بتناول البصل باعتدال ولا يشترط للحصول على الفوائد المذكورة تناول البصل بشكل يومي أو الإفراط في تناول البصل، وإنما يكفي إضافة البصل إلى بعض الأطباق اليومية المناسبة.

فوائد البصل النيء.



لا تختلف فوائد البصل النيء عن البصل المطبوخ بشكل عام، ولكن يحتوي البصل النيء على نسبة أعلى من الفيتامينات لأن بعض الفيتامينات تتكسر عند تعرضها للحرارة، مثل فيتامينات ب، أما بالنسبة لسؤالك حول الفيتامينات المتواجدة في البصل فتتضمن الآتي:

فيتامين ج.

فيتامين ب9 أو حمض الفوليك.

فيتامين ب 6.