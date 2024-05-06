إقبال على حدائق القناطر احتفالا بشم النسيم .. صور

شهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالا كبيرا في شم النسيم.

وتنتشر بالحديقة خدمات مميزة، والعديد من المناظر الساحرة.

رصدت كاميرا صدى البلد إقبال المواطنين في شم النسيم من المصريين والكثير من الجنسيات، وكذلك رصدت الأنشطة من رسم على وجوه الاطفال، واللعب.

طغت أجواء من البهجة والفرحة على وجه الكبير والصغير من داخل منطقة الألعاب.

شهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالا كثيفا في شم النسيم ، من جانب عدد كبير من الزوار من العائلات والشباب.

حرص عدد من الزوار على التقاط صور السيلفي مع العائلة والأصدقاء لتوثيق اللحظات السعيدة والمبهجة أثناء الأحتفال في شم النسيم.

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