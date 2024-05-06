عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مدينة إيطالية تمنع المسلمين من بناء مساجد أو الصلاة بها.. ما القصة ؟

صدى البلد

تواجه مدينة مونفالكوني في شمال شرق إيطاليا جدلاً واسعًا بسبب قرار عمدتها اليميني المتطرف بمنع العمال المسلمين من أداء صلواتهم في المساجد. منذ نوفمبر الماضي، يتجمع المسلمون في موقف سيارات خرساني لأداء صلاة الجمعة، بعد أن تم منعهم من دخول المساجد التي كانوا يستخدمونها سابقًا.

منع المسلمين من الصلاة بمساجد إيطاليا

تعد هذه الخطوة إضافةً إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات المحلية في مدينة مونفالكوني، والتي تبدو متجهة نحو تقييد حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية. 

ووفقا لصحيفة “هندوستان تايمز” يشعر المسلمون المحليون بالإحباط والاستياء من هذه المضايقات، ويرونها انتهاكًا لحقوقهم الأساسية وحرية الدين التي يكفلها الدستور الإيطالي.

txt

رئيس حزب الاتحاد: تعاون حمدين صباحي مع ميلشيات حزب الله خروج على الثوابت الوطنية ويصل لحد العمالة

txt

تفاصيل انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ |غدا

 يشدد المؤيدون لقرار المدينة على أنه يأتي في إطار الحفاظ على النظام العام والأمن، في حين يرى المعارضون أنه يشكل انتهاكًا لحقوق الأقليات الدينية وتقويضًا لمبادئ المساواة والتعددية.

جدل بسبب طلب إنشاء مسجد

تثير تصريحات أحد سكان مدينة مونفالكوني الإيطالية جدلاً حول حقوق الديانات المختلفة في المدينة. يعبر هذا الساكن عن استياءه من عدم وجود مسجد للمسلمين في المدينة، بينما يوجد كنائس للكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. يشير إلى أن المسلمين المقيمين في المدينة يمثلون ثلث سكانها، ويرون أنه لا يوجد سبب لعدم توفر مسجد لهم.

يعود تاريخ وجود المهاجرين المسلمين في مونفالكوني إلى نهاية التسعينيات، حيث بدأ العديد منهم يعملون في شركة بناء السفن فينكانتييري. من جانبها، تبرر العمدة آنا سيسينت القيود المفروضة على إنشاء مسجد بواسطة قوانين التخطيط الحضري، مشيرة إلى أنها ليست مسؤولة عن توفير مكان عبادة للمسلمين. تشدد سيسينت على أنها تطبق القانون وتعمل وفقًا للوائح المحلية.

ومع ذلك، تعتبر بعض الأصوات أن العدد المتزايد للمهاجرين المسلمين في المدينة يستدعي التفكير في توفير أماكن عبادة لهم. 

وضع المسلمون في إيطاليا 

دفعت العديد من التقارير عن قضة منع المسلمين من الصلاة بمساجد مونفالكوني، إلى تحرك بشأن هذه القضية، إذ يعد الإسلام ليس من بين الديانات الـ13 التي تتمتع بوضع رسمي بموجب القانون الإيطالي، مما يعقد جهود بناء دور العبادة.

وقال يحيى زانولو من الطائفة الدينية الإسلامية الإيطالية، إحدى الجمعيات الإسلامية الرئيسية في البلاد، إن هناك حاليا أقل من 10 مساجد معترف بها رسميا.

وقال زانولو إن هذا يعني أنه من بين مسلمي إيطاليا الذين يقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص، تم إبعاد معظمهم إلى الآلاف من أماكن العبادة المؤقتة.

الصلاة أجمل نساء إيطاليا منع المسلمين من المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

قرار عاجل من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

8 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

حماس: جاهزون للهجوم الإسرائيلي في رفح

قطع يد شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة بائع المطرية ..ما القصة؟

التطبيق غدًا.. آليات جديدة لقبول طلبات التصالح في مناطق بدون مخطط تفصيلي

150 ألف جنيه مقدم والباقي على 7 سنوات| تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها

"الزاعجة المصرية" تثير الرعب في ولاية أمريكية .. فما القصة؟

حبس السائق المتهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في النزهة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

داخل خيمة نزوح.. طالب فلسطيني يناقش رسالة ماجستير بغزة يثير السوشيال ميديا

كيف تتخلصي من رائحة الرنجة في المنزل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

فيديو

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ