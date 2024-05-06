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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: تعاون حمدين صباحي مع ميلشيات حزب الله خروج على الثوابت الوطنية ويصل لحد العمالة

حمدين صباحي
حمدين صباحي

استنكر المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، التحركات غير المسؤولة التي يقوم بها حمدين صباحي، من خلال لقاءاته مع حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، والتي تصنف على أنها ميلشيا مسلحة، متسترًا وراء المؤتمر القومي العربي، حتى يلجأ إلى الخارج.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن لجوء حمدين صباحي إلى الخارج يفهم منه مباشرة أنه يأخذ تعليمات من الخارج، وبالتحديد من ميلشيات حزب الله اللبناني وحسن نصر الله، وهو أمر مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن موقف حمدين صباحي يعد خروجًا عن العباءة الوطنية.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن التعاون مع ميليشات مسلحة أمر فيه خطورة كبيرة جدًا، وفيه خروج على ثوابت الدولة المصرية التي تتعامل مع الكيانات الوطنية فقط وتدعمها، فيما ترفض بأي شكل كان التعاون مع الكيانات المسلحة والميلشيات.

ونوه المستشار رضا صقر بأن حمدين صباحي يزايد على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما لا يمكن قبوله، فالجميع شاهد على الموقف التاريخي لمصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء من  خلال المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي، أو عبر التحركات الدبلوماسية الساعية للتوصل إلى هدنية ووقف إطلاق النار.

حزب الاتحاد حمدين صباحي حزب الله حسن نصر الله رضا صقر

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