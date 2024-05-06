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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: مصر تقف كالأهرامات بصلابة وكرامة رغم ما يحيط بها

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دائمًا ما يمر على مصر وهي تقف كالأهرامات بصلابة ومجد وكرامة، قائلا: "نحاول في كل الأحداث النظر بعين الإيجابية والمصري دائمًا في حالة من البهجة حتى في لحظات الحزن والضيق، ومحتفظ بالشخصية المصرية والقدرة الرهيبة على الابتهاج رغم الأزمة ساخرًا وساحرًا رغم ما يحيط به".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم درجة الأزمات دائمًا ما يكون المصري على حالة من العظمة والبهجة وعلى الصبر والتعايش، حتى يتصور البعض أن صبر المواطن المصري هو جمود ولكن صبر.

وتابع: المجتمع على مدى السنوات الماضية يمر بالضغط الاقتصادي العنيف ولكن يحافظ على البهجة والقدرة على العيش والتحمل وهو صلابة شعب متحضر يمكن أنه في مستوى تعليمي كبير.

وأشار إلى أن الجوهر المصري والشخصية التي يمارس ضدها من محاولات التجهيل، مؤكدًا أن المواطن المصري على مدار الزمن قادر على الصمود.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى القاهرة والناس برنامج حديث القاهرة توك شو

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