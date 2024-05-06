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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة مشرف عام أكاديميات الهلال..نيمار يعود إلى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد

نيمار
نيمار

عاد النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي إلى تدريبات الزعيم عقب غياب طويل بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، وبدأ التدرب بالكرة على العشب ملعب النادي برفقة الكابت حمدي منصور مشرف عام اكاديميات الهلال.

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في وقت سابق، ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن ريكاردو روسا الطبيب المعالج للبرازيلي نيمار حدد موعد دخول نيمار لتدريبات فريقه بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن فرانس فوتبول، أن ريكاردو روسا بالتعاون مع رافاييل مارتيني المُعد البدني حدد من يوم 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل موعدًا لدخول نيمار إلى تدريبات الهلال، حيث أن البرازيلي ملتزم بصورة كاملة في برنامجه العلاجي.

وسبق لرودريجو لاسمار رئيس الأطباء في المنتخب البرازيلي، أن منح اللاعب وفريقه الطبي استشارته بشأن عودته إلى الملاعب، والتي حددها في أغسطس المقبل مع انطلاقة الموسم الجديد.

وكان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى يوم 17 أكتوبر 2023 أثناء مباراة لمنتخب البرازيل أمام منتخب الأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

نيمار الهلال

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