عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هو شم النسيم؟.. تعرف على أصله وحكم الاحتفال به

ما هو شم النسيم
ما هو شم النسيم

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين حاليا، وهو: ما هو شم النسيم ؟ حيث يسألون عن هذا اليوم وكذلك يبحثون عن حكم الاحتفال بيوم شم النسيم.

هل شم النسيم هو يوم الزينة المذكور بالقرآن.. القصة الكاملة بسورة طه

هل شم النسيم للمسيحيين فقط والاحتفال به حرام شرعا؟.. ثوابه جزيل فاغتنمه

ما هو شم النسيم ؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما هو شم النسيم؟ إن الأصل في "شم النسيم" أنه احتفال بدخول الربيع، والاحتفال بالربيع شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان؛ فقد كان معروفًا عند الأمم القديمة بأسماء مختلفة وإن اتحد المسمَّى.

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما هو شم النسيم؟ : فكما احتفل قدماء المصريين بشم النسيم باسم "عيد شموس" أو "بعث الحياة"، احتفل البابليون والآشوريون "بعيد ذبح الخروف"، واحتفل اليهود "بعيد الفصح" أو "الخروج"، واحتفل الرومان "بعيد القمر"، واحتفل الجرمان "بعيد إستر"، وهكذا.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه لم يكن من شأن المسلمين أن يتقصدوا مخالفة أعراف الناس في البلدان التي دخلها الإسلام ما دامت لا تخالف الشريعة، وإنما سعوا إلى الجمع بين التعايش والاندماج مع أهل تلك البلاد، مع الحفاظ على الهوية الدينية.

ما سبب احتفال المسيحيين بشم النسيم؟

ولَمّا كان الاعتدال الربيعي يوافق صوم المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم؛ وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة الاجتماعية إنما تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.

وذكرت دار الإفتاء، أن هذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.

وأما ما يقال من أن مناسبة "شم النسيم" لها أصولٌ مخالفةٌ للإسلام، فهذا كلامٌ غير صحيح ولا واقع له؛ إذ لا علاقة لهذه المناسبة بأي مبادئ أو عقائد دينية، لا في أصل الاحتفال ولا في مظاهره ولا في وسائله، وإنما هو محض احتفال وطني قومي بدخول الربيع؛ رُوعِيَ فيه مشاركة سائر أطياف الوطن، بما يقوي الرابطة الاجتماعية والانتماء الوطني، ويعمم البهجة والفرحة بين أبناء الوطن الواحد، والسلوكيات المحرمة إنما هي فيما قد يحدث في هذه المناسبة أو غيرها من سلوكيات يتجاوز بها أصحابها حدود الشرع أو يخرجون بها عن الآداب العامة.

ما هو شم النسيم شم النسيم حكم الاحتفال بيوم شم النسيم دار الإفتاء ما سبب احتفال المسيحيين بشم النسيم سبب احتفال المسيحيين بشم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

تقارير: طيران الاحتلال يشن غارات قوية شرق رفح مع تقدم محدود للدبابات

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لمدة 24 ساعة.. منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا

أبو الغيط: مناورات إسرائيل تشير لنواياها السيئة رغم قبول حماس لشروط الهدنة

مجلس الحرب الإسرائيلي: قرار بالإجماع على استمرار عملية رفح

جزاء الحب العفيف.. أمين الفتوى: من حب فكتم فمات فهو شهيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ