ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع الطاقة وتجدد آمال خفض الفائدة

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين 6 مايو مع عودة التفاؤل بين المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة عالميا، في حين قفز سهم شركة التكنولوجيا الهندسية الإسبانية إندرا بعد تحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش بقيادة أسهم قطاع الطاقة التي ارتفعت وسط زيادة أسعار النفط بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع الخام ليونيو حزيران لمعظم المناطق وفي ظل احتمالات ضئيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأسواق الأسهم مغلقة في بريطانيا بالتزامن مع عطلة للبنوك.