شوبير يكشف حقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك في صفقة تبادل مع بيراميدز

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد حول دخول مصطفى فتحي، جناح بيراميدز، في صفقة تبادلية مع الزمالك، مؤكدًا أن إدارة بيراميدز لا تبرم أي صفقة إلا وفق ما يخدم مصلحة الفريق الفنية، وأنه لا وجود لأي اتفاق أو مفاوضات رسمية في هذا الاتجاه حاليًا.



وقال شوبير ، عبر تصريحات اذاعية: "جميع تحركات النادي في سوق الانتقالات تخضع لخطط مدروسة بعناية، و تعتمد الإدارة على تقييم شامل قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بتدعيم الصفوف أو الاستغناء عن أي لاعب، مشددًا على أن التعامل داخل بيراميدز يتم وفق معايير احترافية عالية.

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.