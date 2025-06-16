الزمالك يستقر على إعارة محمد عاطف

استقر مسؤولو نادي الزمالك على إعارة محمد عاطف جناح الفريق في الموسم المقبل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، في ظل عدم مشاركته أساسياً مع الفريق الأبيض في الموسم الأخير.

وكان محمد عاطف تلقى أكثر من عرض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية أبرزهم من البنك الأهلي وسموحة، إلا أن مسؤولي الزمالك رفضوا التفريط في خدماته وقتها.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك وجهة اللاعب المقبلة في ضوء العروض التي ستصل إلى محمد عاطف.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني، بجانب ملفات الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، وتحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.