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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بفوز مثير على فيوتشر

صدى البلد

حقق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1، في المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وسجل محمد فاروق هدف فيوتشر فى الدقيقة 20 بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها برأسه في مرمى بيراميدز، ونجح فيستون مايلي في تسجيل التعادل لبراميدز في الدقيقة 76، وسجل هدف الفوز لبيراميدز اللاعب كريم حافظ في الدقيقة 90+1.

وارتفع رصيد بيراميدز الى النقطة ٤١ في صدارة ترتيب الدورى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالى..

حراسة المرمى: محمود حمدي،

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم،

خط الوسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

خط الهجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، احمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، ايبا، خالد رضا، أحمد عاطف، باسم علي.

يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 38 نقطة بينما يقبع فيوتشر في المركز التاسع بـ26 نقطة.

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