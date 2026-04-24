إصابة 3 جنود في حادث عملياتي بجنوب لبنان
بحضور القنصل العام.. القنصلية الفلسطينية تحتفل بعقد قران شاب فلسطيني
خبير علاقات دولية: مفاوضات واشنطن وطهران معقدة واحتمالات التصعيد قائمة
ارتفاع أسعار الشاي والسكر والدقيق والزيوت اليوم بالأسواق
الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع قادة دول عربية ومؤسسات الاتحاد الأوروبى
العمل بالتوقيت الصيفي.. سحب تراخيص وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة لمخالفي قرار غلق المحال التجارية
تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الأسباني
وزير الخارجية يبحث مع البحرين وألمانيا تطورات التصعيد وجهود التهدئة بالمنطقة
بالتوقيت الصيفي.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم و المولات
تصعيد عسكري لافت.. 3 حاملات طائرات أمريكية تعمل في الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود
بالفوشيا.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
جولة مفاجأة.. الصحة: قرارات حازمة تجاه القصور بمستشفى العامرية
رئيس التحرير
طه جبريل
السديس: الأمة الإسلامية تتعرض لحملات مضللة.. وعلينا التثبت والحكمة واجتماع الكلمة

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
محمد صبري عبد الرحيم

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المسلمين بتقوى الله عزّ وجلّ، والمسارعة إلى اغتنام مواسم الخير والطاعات، مؤكدًا أن فريضة الحج من أعظم شعائر الإسلام التي تتجلى فيها معاني الهداية والبركة، في رحاب البيت الحرام الذي جعله الله تعالى: «مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ».

مكانة مكة المكرمة 


وأوضح خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الحرام أن مكة المكرمة حباها الله بمكانة فريدة، فهي مهبط الوحي، ومبعث الأنبياء، ومهوى أفئدة المسلمين، وفيها أول بيت وضع للناس لعبادة الله، مصداقًا لقوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ».

خصائص البيت العتيق


وأشار الشيخ السديس إلى أن من أعظم خصائص البيت العتيق ما اختصه الله به من الأمن والطمأنينة، مستشهدًا بقوله سبحانه: «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ»، وقوله جلّ وعلا: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»، مؤكدًا أن هذا الأمن راسخ بحكم الله إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة".

الحج عبادة عظيمة

وقال: «إن الحج عبادة عظيمة تقوم على تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، امتثالًا لقوله تعالى: «وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا»، والاقتداء بهدي النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، مبينًا أن من أعظم ثمراته ما ورد في الحديث الصحيح: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».


وشددعلى ضرورة تعظيم حرمة المكان، واستحضار قدسيته، واجتناب كل ما ينافي مقاصد الشريعة، مؤكدًا أن البيت الحرام أحاطه الله بسياج من الهيبة والتعظيم، فلا يُعتدى فيه، ولا يُفسد، ولا يُروّع فيه آمن، امتثالًا لقول الله تعالى: «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ».

حملات مضللة ودعوات فتنة

كما نبّه الدكتور السديس إلى أهمية وعي الأمة الإسلامية بما تتعرض له من حملات مضللة ودعوات فتنة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب التثبت والحكمة واجتماع الكلمة، وتعزيز الوعي بمكانة الحرمين الشريفين بوصفهما قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، داعيًا حجاج بيت الله الحرام إلى شكر الله تعالى على نعمة الوصول إلى هذه البقاع المقدسة، والتحلي بحسن الخلق، وجعل ذلك عنوانًا لسلوكهم، مع الحث على التعاون، ومساعدة الضعفاء، والالتزام بالسكينة والرفق، وتجنب التزاحم والتدافع.

 الالتزام بتعليمات للحج


وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، ومن ذلك أداء الفريضة بتصريح، تحقيقًا للمقاصد الشرعية في حفظ الأنفس وتنظيم الحشود، مشيدًا بجهود الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن، وما تبذله من أعمال تنظيمية وأمنية تسهم في تيسير أداء المناسك، سائلًا الله تعالى أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يتم عليهم مناسكهم بالأمن واليسر، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

زيارة انتهت بخناقة.. فيديو مشاجرة مستشفى سوهاج يقود لضبط 7 أشخاص

تطوير كوبري أكتوبر| غلق كلي محدد بعطلة نهاية الأسبوع.. اعرف الطرق البديلة

لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

في عيد تحريرها| أكثر من 800 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومشروعات قومية تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

