برلماني: مجمع المحاكم الجديد بالجيزة ينهي معاناة سنوات ويوحد جهات التقاضي

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإنشاء مجمع محاكم متكامل بمحافظة الجيزة جاء نتيجة جهود حثيثة ومتابعة مستمرة أجراها خلال الفترة الماضية، في إطار سعيه لحل أزمة طالما عانى منها المواطنون وتلبية مطلب جماهيري ملح ظل مطروحًا لسنوات، موضحا أن تحركه في هذا الملف لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد سلسلة من الاتصالات والاجتماعات والمخاطبات مع الجهات المعنية، بهدف الدفع نحو تخصيص الأرض وبدء خطوات فعلية نحو إنشاء مجمع قضائي متكامل يخدم أهالي الجيزة، ويخفف من معاناتهم اليومية المرتبطة بتعدد جهات التقاضي وتباعد مقار المحاكم.

وأضاف جبيلي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق حلم أهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن المجمع القضائي الجديد سيشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية، حيث سيضم محكمة الاستئناف، والمحكمة الكلية، والمحكمة الابتدائية، والنيابة العامة، ومحكمة الأسرة، ومحكمة الطفل، إلى جانب مأمورية الشهر العقاري، ومقر للطب الشرعي والخبراء، بما يحقق تكاملًا خدميًا غير مسبوق.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تيسير الإجراءات على المواطنين، بحيث يتمكن المواطن من إنهاء كافة معاملاته القانونية والقضائية في مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو الانتقال إلى محافظات أخرى، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويخفف العبء عن كاهل الأسر، فضلًا عن رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن ليتحقق دون متابعة دقيقة وإصرار على إنجاز الملف.

ووجه النائب أحمد جبيلي، الشكر والتقدير إلى معالي وزير العدل على دعمه لهذا التوجه واهتمامه بالملف، مشيداً بتعاون مساعدي الوزير، وجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إنهاء إجراءات التخصيص، بالإضافة إلى دعم النائب الدكتور هشام حسين الذي ساهم في دفع الجهود نحو تحقيق هذه الخطوة المهمة.

وتعهد جبيلي، على التزامه وحرصه الدائم بالعمل على حل المشكلات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في الملفات التي ترتبط بالعدالة والخدمات الأساسية، والعمل مستمر لحين الانتهاء من كافة الإجراءات وبدء التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يليق بأهالي الجيزة ويحقق لهم خدمة قضائية متكاملة.