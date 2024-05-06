عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن أفشة

صدى البلد

أعلن الإعلامي أمير هشام عن  مفاجأة سارة بشأن  نجم الأهلى محمد مجدي أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

و كتب أمير هشام : عودة افشة إلى قائمة الأهلي في مواجهة الاتحاد غداً في الدوري.

 

علي الجانب الآخر كانت قد كشفت تقارير صحفية اليوم عن صدمة داخل صفوف فريق الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ قدّم مسئولو نادي الصفاقسي شكوى ضد الترجي بسبب عدد اللاعبين الأجانب في المباراة الأخيرة بينهما في الدوري التونسي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

 

وحسب إذاعة "ديوان إف إم" التونسية، قرر الصفاقسي تقديم شكوى رسمية ضد الترجي بسبب مخالفة اللوائح، حيث بدأ الترجي المباراة بتشكيل يضم 7 لاعبين تونسيين فقط، وهو أدنى حد مطلوب من اللاعبين المحليين، إلى جانب 4 لاعبين أجانب.

 

 

وأشارت الإذاعة إلى أن الصفاقسي استند في شكواه إلى أن المخالفة استمرت لمدة تقريبية منذ إجراء التبديل في الدقيقة 61 حتى نهاية اللقاء.

 

ومن المقرر أن يواجه الترجي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في 18 مايو على أرضه بتونس، فيما ستقام مباراة الإياب في القاهرة في 25 مايو.

أفشة أخبار أفشة إصابة أفشة أرقام أفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

تقارير: طيران الاحتلال يشن غارات قوية شرق رفح مع تقدم محدود للدبابات

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لمدة 24 ساعة.. منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا

أبو الغيط: مناورات إسرائيل تشير لنواياها السيئة رغم قبول حماس لشروط الهدنة

مجلس الحرب الإسرائيلي: قرار بالإجماع على استمرار عملية رفح

جزاء الحب العفيف.. أمين الفتوى: من حب فكتم فمات فهو شهيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ