إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن أفشة

أعلن الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة سارة بشأن نجم الأهلى محمد مجدي أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أمير هشام : عودة افشة إلى قائمة الأهلي في مواجهة الاتحاد غداً في الدوري.

علي الجانب الآخر كانت قد كشفت تقارير صحفية اليوم عن صدمة داخل صفوف فريق الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ قدّم مسئولو نادي الصفاقسي شكوى ضد الترجي بسبب عدد اللاعبين الأجانب في المباراة الأخيرة بينهما في الدوري التونسي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وحسب إذاعة "ديوان إف إم" التونسية، قرر الصفاقسي تقديم شكوى رسمية ضد الترجي بسبب مخالفة اللوائح، حيث بدأ الترجي المباراة بتشكيل يضم 7 لاعبين تونسيين فقط، وهو أدنى حد مطلوب من اللاعبين المحليين، إلى جانب 4 لاعبين أجانب.

وأشارت الإذاعة إلى أن الصفاقسي استند في شكواه إلى أن المخالفة استمرت لمدة تقريبية منذ إجراء التبديل في الدقيقة 61 حتى نهاية اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه الترجي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في 18 مايو على أرضه بتونس، فيما ستقام مباراة الإياب في القاهرة في 25 مايو.