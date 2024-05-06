فيفو تكشف موعد إطلاق هاتفها المميز Vivo X100 Ultra

أعلنت شركة "Vivo" فيفو الصينية موعد إطلاق هاتفها المميز Vivo X100 Ultra، حيث سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج متميز من شركة كوالكوم الأمريكية.

وبحسب موقع "gsmarena" فإن فيفو ستطلق هاتف Vivo X100 Ultra في 13 مايو ضمن حدث كبير في الصين، مع سعر في السوق العالمية يبدأ من حوالي 1100 دولار أمريكي.

وسيحصل هاتف فيفو Vivo X100 Ultra على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل أندرويد 14.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo X100 Ultra على ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت.

ويقدم هاتف فيفو Vivo X100 Ultra كاميرا ممتازة مع عدسة مقربة مضادة للاهتزاز، مع كاميرا ماكروبأكبر معدل تكبير بين الهواتف الذكية، وستوفر خيار الصورة المقربة للضوء الداكن صورًا سلسة بدون وهج أو انعكاسات، ويمكن للعدسة المقربة أيضًا التقاط ضوء النجوم في سماء الليل.