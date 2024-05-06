عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تكشف موعد إطلاق هاتفها المميز Vivo X100 Ultra

هاتف فيفو Vivo X100
هاتف فيفو Vivo X100 Ultra

أعلنت شركة "Vivo" فيفو الصينية موعد إطلاق هاتفها المميز Vivo X100 Ultra، حيث سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج متميز من شركة كوالكوم الأمريكية.

وبحسب موقع "gsmarena" فإن فيفو ستطلق هاتف Vivo X100 Ultra في 13 مايو ضمن حدث كبير في الصين، مع سعر في السوق العالمية يبدأ من حوالي 1100 دولار أمريكي. 

وسيحصل هاتف فيفو Vivo X100 Ultra على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل أندرويد 14.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo X100 Ultra على ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين  داخلية تصل لـ 1 تيرابايت. 

ويقدم هاتف فيفو Vivo X100 Ultra كاميرا ممتازة مع عدسة مقربة مضادة للاهتزاز، مع كاميرا ماكروبأكبر معدل تكبير بين الهواتف الذكية، وستوفر خيار الصورة المقربة للضوء الداكن صورًا سلسة بدون وهج أو انعكاسات، ويمكن للعدسة المقربة أيضًا التقاط ضوء النجوم في سماء الليل.

Vivo X100 Ultra فيفو Vivo X100 Ultra مواصفات Vivo X100 Ultra موعد إطلاق Vivo X100 Ultra فيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري تلقى ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

ترشيحاتنا

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بفوز مثير على فيوتشر

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

سمير فرج: إنهاء الحرب بغزة ليس من مصلحة نتنياهو ويسعى لتصعيد التوترات

وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد قبول حماس للصفقة: احتلوا رفح فورا

متحدث الجيش الإسرائيلي: ندرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي مجرم والشعب هو من يدفع الثمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

حكيم يتألق في ليالي مصر ويؤكد: الفكرة جذابة ومتميزة

فيديو

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ