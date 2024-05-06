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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت القادم.. الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024 بهندسة الإسكندرية

ملتقى توظيف بهندسة
ملتقى توظيف بهندسة الإسكندرية

تنظم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية "الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024"، ويستمر لمدة يومين من 11 إلى 12 مايو 2024، وذلك بمقر الكلية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور عصام وهبه المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إن هدف الملتقى هو توفير بيئة تجمع بين الشركات والباحثين عن فرص عمل في مجالات الأعمال والتوظيف، لافتاً إلى أن الملتقى يشارك فيه عدد كبير من الشركات المعروفة في مجالات الهندسة والصناعة.

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وأكد الدكتور الدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الملتقى الذى يتيح الفرصة للتعرف على الشركات المشاركة، وتقديم السير الذاتية، والمشاركة في مقابلات فورية مع ممثلي الشركات، موضحاً انه ستتاح أيضًا الفرصة لحضور ورش عمل وجلسات توجيهية تهدف إلى تعزيز مهارات الحضور من الطلاب والخريجين وتطوير القدرات المهنية مقدمة من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة والمشارك في فعاليات التنظيم.

وأوضح الدكتور وائل المغلانى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى إمكانية التسجيل الآن، للتعرف على الشركات المشاركة وهى عبارة عن عدد كبير من الشركات المرموقة في سوق العمل، وستقدم الشركات فرصًا مميزة في مجالات متنوعة مثل الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا المعلومات.

** للاستعداد لحضور الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف، برجاء التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/JF24S-Reg

** وللشركات الراغبة في المشاركةـ برجاء التسجيل من خلال الرابط التالي: 
https://bit.ly/JF24C-Reg

الاسكندرية الاسر المنتجة الهندسة الكهربائية الهندسة المدنية التعليم والطلاب الهندسة الميكانيكية الدكتور عبد العزيز قنصوه

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