احتفالًا بأعياد الربيع.. محافظ الإسكندرية يتفقد معرض الأسر المنتجة بشاطئ ستانلي

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية المُقام بشاطئ ستانلي الذي تنظمه ٨ جمعيات خيرية ويشارك به نحو ١٨ عارض وعارضة؛ يأتي هذا في إطار الاحتفال بأعياد الربيع .

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المعرض يهدف إلى تقديم الدعم للأسر المنتجة، من خلال توفير أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.

وأشار الشريف، إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم، مؤكدًا إن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة لرفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

وخلال المعرض؛ تفقد محافظ الإسكندرية حملات التوعية الصحية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية على الشاطئ لتوعية رواد الشاطئ بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى توفير قياس للضغط و السكر بالمجان لرواد الشاطئ.

جاء ذلك بحضور، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية،والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، و الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

كما حضر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان ، والمهندسة زينب أحمد رئيس حي وسط ، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية ، و المهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الخيرية المشاركة بالمعرض.