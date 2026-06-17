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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد ثنائيته أمام السنغال .. هل أصبح «مبابي» على أعتاب عرش هدافي كأس العالم؟

مبابي
مبابي
محمود أحمد

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة فصل جديد من فصول تألقه الاستثنائي في بطولات كأس العالم بعد ما قاد منتخب بلاده لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة كأس العالم 2026 بتسجيله هدفين في الفوز على منتخب السنغال بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ورغم غيابه النسبي عن المشهد خلال أحداث الشوط الأول عاد قائد هجوم "الديوك" ليؤكد قيمته الكبيرة مع بداية النصف الثاني من المباراة عندما نجح في هز الشباك قبل أن يختتم تألقه بهدف ثانٍ في الدقائق الأخيرة ليمنح منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا ويواصل هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية.

أرقام تاريخية جديدة

وشكلت ثنائية مبابي أمام السنغال محطة فارقة جديدة في مسيرته المونديالية بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال 15 مباراة فقط وهو معدل تهديفي استثنائي يعكس مكانته بين أعظم مهاجمي البطولة عبر تاريخها.

وبهذا الإنجاز نجح مهاجم ريال مدريد الإسباني في تجاوز حصيلة الأسطورتين ليونيل ميسي وجوست فونتين في سجل هدافي كأس العالم كما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في تاريخ البطولة العالمية.

ولم تتوقف إنجازات النجم الفرنسي عند هذا الحد إذ عادل أيضًا الرقم المسجل باسم الأسطورة الألمانية جيرد مولر ليقتسم معه المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال.

مطاردة القمة مستمرة

وبات مبابي على بعد خطوات قليلة من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم حيث لا يزال الرقم القياسي مسجلًا باسم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا.

ويحتاج النجم الفرنسي إلى هدفين فقط لمعادلة رقم كلوزه فيما تفصله ثلاثة أهداف عن الانفراد بالرقم القياسي والتربع منفردًا على عرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ.

ومع استمرار منافسات النسخة الحالية من البطولة تبدو الفرصة متاحة أمام مبابي لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي خلال الأسابيع المقبلة خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه وقدرته الكبيرة على الحسم أمام المرمى.

ترتيب أبرز هدافي كأس العالم عبر التاريخ

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 16 هدفًا.

رونالدو نازاريو (البرازيل) – 15 هدفًا.

جيرد مولر (ألمانيا) – 14 هدفًا.

كيليان مبابي (فرنسا) – 14 هدفًا.

الأفضلية في صالح مبابي

ما يمنح مبابي أفضلية استثنائية في سباق الأرقام التاريخية أنه وصل إلى 14 هدفًا وهو لا يزال في السابعة والعشرين من عمره تقريبًا فضلًا عن خوضه 15 مباراة فقط في كأس العالم وهو رقم يعكس حجم تأثيره الهجومي الكبير مقارنة بالعديد من أساطير اللعبة.

ويرى متابعون أن النجم الفرنسي يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليس فقط لتحطيم رقم كلوزه بل لتسجيل رقم قياسي جديد قد يستمر لسنوات طويلة خاصة في ظل قدراته التهديفية الاستثنائية واستمراره في أعلى مستويات المنافسة.

وباتت الأنظار تتجه نحو المباريات المقبلة لمنتخب فرنسا في انتظار ما إذا كان مبابي سيواصل كتابة التاريخ ويعتلي صدارة هدافي كأس العالم عبر العصور ليؤكد مكانته كواحد من أعظم اللاعبين الذين شهدتهم البطولة العالمية.

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