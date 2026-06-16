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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026 .. مبابي يتقدم لفرنسا أمام السنغال

مبابي
مبابي
حسن العمدة

أحرز منتخب فرنسا الهدف الاول في شباك السنغال من عمر الشوط الثاني، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد ميتلايف ستاديوم في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف فرنسا في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من مايكل أوليسي من منتصف ملعب السنغال الدفاعي وصلت الى كيليان مبابي أمام المرمى سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

ومر نيكولاس جاكسون  ببراعة نحو منطقة الجزاء ومن ثم سدد الكرة قوية ولكن تصطدم بالقائم الأيمن ومن ثم الحارس وتمر الى ركنية في الدقيقة 25.

تشكيل فرنسا:


ماينان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، أوليسي، ديمبيلي، دوي، مبابي.

تشكيل السنغال:


إدوارد ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخات، مالك ديوف، باب ماتار سار، إدريسا جاي، باثي سيك جاي، إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.

منتخب فرنسا السنغال كأس العالم كأس العالم 2026

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