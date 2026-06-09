مبابي : الفوز بكأس العالم حلم الجميع داخل المنتخب الفرنسي

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن منتخب فرنسا سيخوض منافسات كأس العالم 2026 بهدف التتويج باللقب، رافضًا فكرة الاكتفاء بالوصول إلى الدور نصف النهائي.

وقال مبابي فى تصريحات تلفزيونية: "الهدف هو الفوز بكأس العالم، وسنذهب إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "لا أفهم الحديث الذي يتردد من الخارج بأن هدفنا هو الوصول إلى نصف النهائي فقط".

وتابع قائد المنتخب الفرنسي: "إذا كان هدفنا هو نصف النهائي، فهل سنعود إلى ديارنا بمجرد الوصول إليه؟ بالطبع لا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هدفنا هو الفوز بكأس العالم، فهذا حلم الجميع داخل المنتخب الفرنسي".