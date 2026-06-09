مبابي وأوليسي يغادران معسكر فرنسا مؤقتًا بعد ودية أيرلندا الشمالية.. وعودة مرتقبة قبل المونديال

عزز منتخب فرنسا ثقته قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا على منتخب أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي أقيمت بمدينة ليل الفرنسية.

مبابي يتجه إلى مدريد وأوليسي إلى ميونخ

وكشف برنامج "90 دقيقة" الفرنسي أن النجم كيليان مبابي غادر مباشرة عقب المباراة على متن طائرة خاصة متجهًا إلى مدريد، فيما توجه زميله مايكل أوليسي إلى ميونخ، مستغلين يوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني للاعبين.

ديشامب يمنح اللاعبين راحة قصيرة

وقرر المدير الفني ديدييه ديشامب منح لاعبيه راحة لمدة يوم واحد، على أن يعود جميع عناصر المنتخب للتجمع ظهر الأربعاء في مركز كليرفونتين، قبل التوجه إلى مدينة بوسطن الأمريكية للمشاركة في المونديال.

وأكدت التقارير أن مبابي وأوليسي سيعودان في الموعد المحدد للالتحاق بالبعثة قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

طموحات فرنسية لاستعادة اللقب العالمي

ويدخل المنتخب الفرنسي البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة لقب كأس العالم، بعدما توج بالنسخة التي أقيمت عام 2018، وحل وصيفًا في نسخة 2022.

وأظهر "الديوك" مستوى فنيًا جيدًا خلال مواجهة أيرلندا الشمالية، ما عزز من ثقة الجهاز الفني والجماهير قبل خوض التحدي العالمي المرتقب.

مجموعة فرنسا في كأس العالم

ويتواجد منتخب فرنسا في مجموعة تضم منتخبات:

العراق

النرويج

السنغال

في واحدة من المجموعات التي ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.