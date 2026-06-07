أزمة جديدة تضرب معسكر فرنسا قبل كأس العالم.. خلاف بين مبابي ونجوم "الديوك" مع الاتحاد

تفجرت أزمة جديدة داخل معسكر المنتخب الفرنسي قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما أبدى عدد من لاعبي "الديوك" اعتراضهم على استخدام صورهم في حملة إعلانية دون علمهم المسبق، وفقًا لما كشفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن إحدى الشركات أطلقت إعلانًا ترويجيًا ظهر فيه عدد من نجوم المنتخب الفرنسي، يتقدمهم كيليان مبابي، إلى جانب عثمان ديمبيلي، مايكل أوليس، ديزيريه دوي، وريان شرقي، قبل إحدى المباريات الودية الأخيرة للمنتخب.

وأثار الإعلان حالة من الجدل داخل المعسكر الفرنسي، بعدما فوجئ اللاعبون باستخدام صورهم في الحملة الدعائية، وهو ما دفع بعضهم إلى إبداء استيائه، خاصة مبابي وشرقي اللذين تحفظا على طريقة استغلال صور اللاعبين في الترويج التجاري.

وبحسب التقرير، فإن الأزمة أعادت إلى الواجهة ملف حقوق الصور والعقود التجارية بين اللاعبين والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وسط تساؤلات حول مدى توافق الحملة الإعلانية مع الاتفاق المبرم بين الطرفين عام 2023.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الخلاف بين مبابي والاتحاد الفرنسي في هذا الملف، إذ سبق لقائد المنتخب أن أبدى اعتراضه على بعض الشراكات التجارية المرتبطة بالمنتخب، مطالبًا بمراعاة الصورة العامة للاعبين وتأثير الإعلانات على فئات الشباب.

من جانبها، أكدت إدارة الاتحاد الفرنسي أنها التزمت بالضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع اللاعبين، مشيرة إلى أن الحملات الدعائية تتم وفق آليات محددة ومتفق عليها مسبقًا، مع استمرار الاجتماعات الدورية لمناقشة الملفات التسويقية والتجارية.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة للمنتخب الفرنسي، الذي يركز حاليًا على استعداداته للمونديال، في وقت لا تزال فيه بعض القضايا التنظيمية والمالية بين اللاعبين والاتحاد قيد المناقشة قبل انطلاق البطولة.