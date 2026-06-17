«الابتكار من أجل المستقبل».. جامعة القاهرة تنظم مُنتدى علميًا كبيرًا | تفاصيل

تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المنتدى الثالث للابتكار تحت عنوان: "الابتكار والبحث العلمي من أجل صناعة مستقبلية وتنمية مستدامة"، وذلك خلال يومي 26 و27 يوليو 2026، بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية، إلى جانب حضور واسع من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن المنتدى يأتي تأكيدًا للدور الريادي الذي تضطلع به جامعة القاهرة في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز توظيف المعرفة في خدمة التنمية الوطنية، ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد المعرفي والصناعات المستقبلية.

وأشار إلى أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الابتكار وريادة الأعمال، ودور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، إلى جانب الاقتصاد المعرفي والصناعات المستقبلية، فضلًا عن تسويق المخرجات البحثية والابتكارية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المنتدى يستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، والطلاب المبتكرين ورواد الأعمال، ومشروعات التخرج، فضلًا عن ممثلي الصناعة والقطاع الإنتاجي، موضحًا أنه يوفر فرصًا للتواصل مع الخبراء والمتخصصين، إلى جانب تقديم مجموعة من الجوائز القيمة لمختلف مجالات وفئات المشاركة، وفق نتائج تحكيم العروض المقدمة، مع إمكانية تسويق المخرجات البحثية المتميزة من خلال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد أن المنتدى يتضمن عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة، ومعرضًا مصاحبًا للابتكار والبحث التطبيقي بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى عرض ملصقات علمية (بوستر)، ومخرجات مشروعات التخرج الطلابية المتميزة.

وأضاف أن فعاليات المنتدى تشمل أيضًا تنظيم ورشتي عمل متخصصتين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة والتنمية، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتسجيل للمشاركة هو 20 يوليو 2026، من خلال استيفاء النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/h8qoNHupZhsbQKfF6