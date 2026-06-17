السفير البابوي بالقاهرة يستقبل مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية

استقبل رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

حضر اللقاء المونسينيور جوزيف فورو، مستشار سفارة الفاتيكان، والأب زكريا حربي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب أنطونيوس إسكندر، المستشار الأول للرهبنة، والأب باتريك شاديني، المستشار الثاني للرهبنة.

وخلال اللقاء، رحّب السفير بأعضاء المجلس الجديد، معربًا عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابهم، وتسلّمهم مسؤولياتهم الجديدة، متمنيًا لهم خدمة مثمرة ومباركة تساهم في تعزيز الحضور الروحي، والرسولي للرهبنة الكرملية بمصر.

وتناولت الزيارة رسالة الرهبنة الكرملية، وتطلعاتها المستقبلية، حيث أكد رئيس الأساقفة أهمية مواصلة الشهادة للإنجيل من خلال الحياة المكرسة، وخدمة الكنيسة، والمجتمع بروح المحبة والعطاء.

ومن جانبهم، قدّم وفد الرهبنة إلى سيادة السفير أيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع، كشكر وامتنان لدعمه الأبوي، واهتمامه المستمر بالرهبنة، ورسالتها.