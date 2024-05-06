أبل تخرج من قائمة أفضل 5 شركات في سوق الهواتف الذكية الصينية

في تراجع جديد لشركة أبل في السوقية الصينية، خرجت الشركة من قائمة أفضل 5 لاعبين في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذت على 13.7٪ فقط من حصة السوق.

وفقًا لشركة أبحاث السوق TechInsights فإنه على الرغم من أن شركة أبل كانت تتمتع في السابق بمكانة قوية في السوق الصينية، إلا أنها خرجت عن قائمة أفضل 5 لاعبين في الربع الأول من العام الحالي.

ويسلط هذا التطور الضوء على القوة المتنامية لمصنعي الهواتف الذكية الصينيين المحليين. وبرزت شركة أوبو، التي تضم شركة OnePlus، كعلامة تجارية رائدة حيث تم شحن 10.7 مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 16.9%.

وتليها شركات Honor و هواوي وVivo حيث تمتلك كل منها حصة سوقية مماثلة تقريبًا تبلغ حوالي 16٪.

جدير بالذكر أن أداء هواوي تحسن بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة بلغت 118.8% على أساس سنوي لتصل إلى 10.5 مليون وحدة، مما دفعها إلى المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 16.6%.

ويمكن أن يُعزى هذا الانتعاش جزئيًا إلى الإطلاق الناجح لسلسلة هواتف Mate 60 المزودة بتقنية 5G مع استمرار الولاء للعلامة التجارية في الصين.

وكانت أعلنت شركة أبل منذ أيام عن انخفاض كبير بنسبة 10٪ في مبيعات هواتف آيفون للربع المالي الثاني، حيث انخفضت من 51.33 مليار دولار إلى 45.96 مليار دولار، على أساس سنوي، وكان التباطؤ مدفوعا جزئيا بانخفاض بنسبة 8٪ في الصين.