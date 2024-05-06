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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطار الموت.. القصة الكاملة لواقعة فتاة ملاهي أكتوبر

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تفاصيل مثيرة وتطورات في واقعة وفاة فتاة ملاهي أكتوبر الشهيرة والتي لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بأزمة قلبية حادة وتوقف في عضلة القلب أثناء تواجدها بداخل لعبة قطار الموت في ملاهي شهيرة بأكتوبر.

القصة الكاملة لوفاة فتاة ملاهي أكتوبر

التفاصيل الكاملة في واقعة فتاة ملاهي أكتوبر كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حيث تبين أن الفتاة كانت برفقة أصدقائها في مدينة الملاهي الشهيرة في أكتوبر، وقامت بالدخول الي لعبة قطار الموت وأصيبت بوعكة صحية نتج عنها توقف عضلة القلب ولفظت أنفاسها الأخيرة.

 تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن فتاة ملاهي أكتوبر كانت داخل لعبة قطار الموت في مدينة الملاهي الشهيرة، واثناء ذلك تعرضت من الخوف إلى توقف في عضلة القلب وقامت صديقتها بالصراخ حيث تم إيقاف اللعبة ونقل الفتاة بالإسعاف إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأشارت التحقيقات الأولية بواقعة فتاة ملاهي أكتوبر طبقا لأقوال عدد من أصدقاء الفتاة المتوفاة انها فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس ولاحظت صديقتها شعورها بالإعياء ثم فقدانها الوعي وشحوب وجهها فتعالت صرخات صديقتها التي كانت مختلفة عن صرخات اللهو حيث رددت: "الحقوني رحاب بتموت" فلفتت انتباه القائم على تشغيل اللعبة وتم ايقافها على الفور واستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الفتاة الى المستشفى فاكتشف الأطباء توقف عضلة القلب وفشلت عمليات انعاشه وتم ابلاغ مرافقيها بوفاتها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا عن فتاة ملاهي أكتوبر تضمن وفاة فتاة أثناء ركوبها لعبة قطار الموت داخل مدينة ملاهي شهيرة في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أثناء ركوب فتاة ملاهي أكتوبر تدعى رحاب.ك 22 سنة لعبة القطار بصحبة أصدقائها فقدت وعيها فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تمامًا؛ وتبين توقف عضلة القلب وأجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب إلا أنها لم تستجب وتوفيت في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.

فتاة ملاهي أكتوبر عضلة القلب ملاهي شهيرة مديرية امن الجيزة ملاهي

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