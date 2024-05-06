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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسطورة كمال الأجسام يتباهى بجسمه وهو بعمر الـ77 عام| صور

صدى البلد

لا يزال بطل كمال الأجسام مستر يونيفرس، الذي يبلغ من العمر الآن 77 عامًا، يتباهى بلياقة بدنية ممزقة كما كانت في أوج عطائه.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”،  انتقل روبي روبنسون، أسطورة العصر الذهبي لكمال الأجسام، إلى إنستجرام ليظهر أنه لا يزال بإمكانه المشاركة في المنافسة والخروج بالكأس.

 أظهر روبنسون، المعروف بأنه واحد من أعظم من استعرضوا المسرح على الإطلاق، أنه حافظ على عضلاته الضخمة لعقود طويلة.

حصل روبنسون على ألقاب مرموقة مثل مستر أمريكا، ومستر العالم، ومستر الكون خلال فترة لعبة التي استمرت 27 عامًا، مما أكسبه لقب الأمير الأسود.

ومع ذلك، فإن عدم ملاحقة منصة التتويج لم يبطئ جلسات الصالة الرياضية بالنسبة لروبنسون، الذي لا يزال يتمتع بلياقة بدنية دائمة الشباب، مما جعل أتباعه يصفونه بأنه "لا يصدق".

وجاء في التعليق على منشوره ما يلي: "لا شيء يأتي إلى الشخص الذي يستحق الحصول عليه، إلا نتيجة للعمل الجاد، الخطط ليست سوى نوايا جيدة ما لم تتحول على الفور إلى عمل شاق، لقد تعلمت قيمة العمل الجاد". 

وأضاف “ من خلال العمل الجاد، الطريقة الأكثر ضمانًا للنجاح هي دائمًا المحاولة مرة واحدة فقط”.

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