ناقش رسالة الماجستير بخيمة نزوح.. باحث فلسطيني يكشف التفاصيل

أكد الباحث الفلسطيني، تامر صلاح أبو موسى، والذي ناقش رسالة ماجيستر من خيمة نزوح بفلسطين، أنه فضل أن تكون رسالة الماجستير في خيمة نزوح ولكن كانت الامور والأوضاع صعبة، ولكن بتوجيهات وزير التربية والتعليم وادارة الجامعة نجح في تجاوز التحديات رغم الدمار والرعب.

وقال تامر صلاح أبو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه كان من الصعب مناقشة رسالة الماجستير في حرم الجامعة، مؤكدا أنه حاول تجسيد واقع للمأساة التي يمر بها الفلسطينيون ويعيشونها بشكل يومي.

وتابع الفلسطيني الذي ناقش رسالة ماجستير من خيمة نزوح: وافقت الجامعة أن أقوم بمناقشة رسالة الماجستير من الخيمة بعد مراسلة مني أن استمر في التعليم، وهو ما وافق عليه وزير التربية والتعليم.