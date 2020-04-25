مكسر الدنيا.. مهيب عبد الهادى يهنئ رامز جلال ببرنامجه الجديد

حرص الإعلامى مهيب عبد الهادى على تهنئة الفنان رامز جلال بعد عرض ثانى حلقات برنامجه الشهير «رامز مجنون رسمي»، وكان ضيفه اليوم، علي معلول لاعب الاهلى.





ونشر مهيب صورة له برفقة رامز وعلق علق قائلا: «دايما يا نجم مكسر الدنيا يا حبيبي رمضان كريم".





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، الذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.



