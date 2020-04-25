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توك شو

أول مرة اتثبت كده ولو فكيتني هعدمك.. صراخ علي معلول بسبب مقلب رامز جلال.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 07:17 م
علي معلول
علي معلول
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هاني حسين
دخل علي معلول  لاعب النادي الأهلي في حالة  صدمة وصراخ نتيجة تعرضه لمقلب رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي".

وردد علي معلول:" لا يا رامز مش كده لا،  انا بكرهك جدا، ولو فكتني هعدمك وأول مرة اتثبت كده".

وحاول على معلول ضرب رامز جلال وهو مقيد في الكرسي، قائلا:" انت بتهرز هزار بايخ يا رامز".

وقع علي معلول لاعب النادي الاهلي ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال 


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخير، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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