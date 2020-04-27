أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار نادي الزمالك على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها الآن.





تقدم خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، بشكوى إلى رئيس النادي، لعدم موافقة طارق حامد لاعب الفريق الأول على الظهور بالقناة.





أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الاثنين، أن أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، قد يرحل عن الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





أكد هيثم عرابي مدير إدارة التعاقدات السابق بـ النادى الأهلي، أن انتقال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة وارد بشدة.



