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رياضة

توماس بارتي يشعل الصراع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:18 ص
توماس بارتي
توماس بارتي
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محمد السعيد
دخل نادي باريس سان جيرمان في صراع مع ريال مدريد على ضم الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة " راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يستهدف ضم الغاني توماس بارتي خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن توماس بارتي حظى باهتمام ريال مدريد أيضا، وذلك بعد تألقه اللافت.

وشارك توماس بارتي مع أتلتيكو مدريد في 24 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم سجل خلالهما هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ توماس بارتي 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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