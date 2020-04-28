توماس بارتي يشعل الصراع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد

دخل نادي باريس سان جيرمان في صراع مع ريال مدريد على ضم الغاني توماس بارتي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت إذاعة " راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يستهدف ضم الغاني توماس بارتي خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.





وأضافت الصحيفة، أن توماس بارتي حظى باهتمام ريال مدريد أيضا، وذلك بعد تألقه اللافت.





وشارك توماس بارتي مع أتلتيكو مدريد في 24 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم سجل خلالهما هدفين.



