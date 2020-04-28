تعرف على ضحية رامز جلال.. اليوم

الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري هو ضحية اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض عبر شبكة قنوات MBC مصر.
وكشفت إدارة القناة في بيان أن الفنان السعودي حسن عسيري هو ضيف الحلقة الخامسة من البرنامج، الذي يذاع طوال شهر رمضان.
برنامج "رامز مجنون رسمي" يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.
يذكر أن لجنة الشكاوى بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تناقش اليوم التقارير الخاصة بالدراما الرمضانية حول المخالفات التى تم رصدها إضافة إلى الشكاوى التى وردت إليها حتى الآن، وبحث أزمة برنامج "رامز مجنون رسمي".