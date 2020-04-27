ٌلإيقاف برنامج رامز.. مناشدة عاجلة من الأعلى للإعلام لوزير الإعلام السعودي

ثمن جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بيان مستشفى العباسية الذي يحذر من برنامج "رامز مجنون رسمي"، مشددًا على البرنامج يُسيء للإعلام العربي ويهدد النشء في تكوينهم الأخلاقي.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الشعوب تدفع ثمن هذه البرامج التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية والإعلامية، مؤكدًا أن التلذذ بتعذيب الضيوف ليس له علاقة بالإعلام والمهنية.





وتابع رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس فتح التحقيق منذ إذاعة أول حلقة للبرنامج، ولجنة الشكاوى في اجتماع غدًا لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه برنامج "رامز مجنون رسمي"، في إطار الضغط الشعبي لرفض هذا البرنامج، مع رصد المخالفات ببعض البرامج الأخرى، منوهًا بأنه سيناشد وزير الإعلام السعودي بوقف هذا البرنامج.