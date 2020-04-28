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رياضة

بعد مكالمة كلوب.. مبابي يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:46 م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
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محمد السعيد
حسم كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير فرنسية أكدت مؤخرا، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أجرى مكالمة هاتفية بوالد كليان مبابي لإقناعه بأن ليفربول سيكون الوجهة الأفضل لـ مبابي، خلال الصيف المقبل.

وذكر موقع "le10sport." الفرنسي، أنه رغم عرض ليفربول الأخير، إلا أن حلم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، لم يتغير.

وأضاف الموقع، أن مبابي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي في صيف 2022، من أجل الانتقال إلى ريال مدريد.

وشارك مبابي مع باريس سان جيرمان في 20 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهما 18 هدف، وصنع 7 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كيليان مبابي 180 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوري الخمس الكبرى (الإنجليزي- الإسباني - الإيطالي - الألماني - الفرنسي).
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