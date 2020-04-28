AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مع تقدم العمر.. التهاب اللثة قد يصيب بمرض الزهايمر.. اتباع نظام غذائي صحي.. وكوب من هذا المشروب يحميك منه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:04 م
مع تقدم العمر ..
مع تقدم العمر .. التهاب اللثة قد يصيب بمرض الزهايمر
Advertisements
حياة عبد العزيز
كوارث صحية .. التهاب اللثة قد يصيب بمرض الزهايمر
- لكبار السن.. نظام غذائي يحمي من الزهايمر
- كوب من هذا المشروب يحمي من الزهايمر 


كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن دراسة جديدة بموقع Science Advances تقول إن صحة الأسنان واللثة مرتبط بصحة وسلامة أجزاء الجسد البعيدة عن الفم فارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام نبض القلب يرتبط أحيانا بمشكلات تتعلق بضرس العقل.

وتابعت خلال منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي أن اللثة الدامية الملتهبة قد تكون سببًا لمرض الزهايمر والتهاب الأسنان قد يسبب مشاكل الجهاز الهضمي.

وأردفت أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى تكاثر الجراثيم في الفم، ومن ثم تنتقل إلى مجرى الدم لتستقر في الأوعية الدموية وتلحق بها الضرر.

ويزيد من احتمالية التعرض إلى نوبة قلبية وإذا ظهرت مشكلات في الأنياب، فلابد من فحص الكبده وكيس الصفراء، كما أن الناب في الفك الأعلى يمكن أن يؤثر على العين. 

كشف العلماء في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكوا الكثير من الخضار والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك أقل عرضة لخطر ضعف الإدراك في سنواتهم الأخيرة.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية ، فان ضعف الإدراك يحدث عندما يعاني الشخص من صعوبة في التذكر أو تعلم الأشياء أو التركيز أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته اليومية.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عاليًا في الأسماك والخضروات  لديهم معدل انخفاض أبطأ في معدلات الإدراك أي أقل عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر .


يخفي على العديد من الأشخاص الفوائد الصحية لتناول كوب من القهوة والشاي يوميا ،بالرغم من اعتياد البعض على تناوله ،يوميا .

كشف موقع هيلث عن علاقة تناول القهوة ومرض الزهايمر.

- مرض الزهايمر :

هذا المرض يهاجم الخلايا العصبية ويتسبب فيما هو أشبه بفقدان الذاكرة، لكن مضادات الأكسدة فى الشاي والقهوة التي يحصل عليها الجسم من كوب واحد منهم يقلل فرص التعرض لذلك، ويحمي الخلايا العصبية .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صديد الاسنان .. 3 أسباب وعلاجات منزلية رخيصة

خل التفاح.. 4 فوائد و5 استخدامات غير متوقعة

كوب من هذا المشروب يحمي من الزهايمر والسكري والقلب

قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة للإصابة بـ سرطان الفم

6 معلومات صادمة عن سرطان الفم قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة للإصابة انتبهى إليها

تناولي فصين ثوم في اليوم لتحمي نفسك من أمراض غير متوقعة

ترشيحاتنا

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.. وخطوات الاستعلام عنها

بعد أزمة رامز مجنون رسمي.. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإساءة للمرضى النفسيين

تقارير: العالم على موعد مع كارثة جديدة حال نقص القمح الروسي

لا أحد يعرف شيئا .. محللون يكشفون كيف خدع كيم يونج اون استخبارات أمريكا والعالم

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

AdvertisementS

حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبلة .. تعليق وزارة الأوقاف

قرارات مرتقبة لـ الأعلى للإعلام حول أزمة رامز مجنون رسمي وقطونيل

بريطانيا تحذر من ظهور مرض خطير غامض له صلة بـ كورونا يحصد أرواح الأطفال

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

حذرت من موجة ثانية أشد فتكا ..10 رسائل هامة من الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

وزارة التموين: إمكانية تبديل النقاط بزجاجات الكولونيا والمطهرات

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

لماذا نغلق المساجد ونترك التجمعات؟.. مفتي الجمهورية يرد.. صور

العراق: تفجير انتحاري في مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الناعم.. كندة علوش تبهر متابعيها بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة