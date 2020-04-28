مع تقدم العمر.. التهاب اللثة قد يصيب بمرض الزهايمر.. اتباع نظام غذائي صحي.. وكوب من هذا المشروب يحميك منه

- كوارث صحية .. التهاب اللثة قد يصيب بمرض الزهايمر

- لكبار السن.. نظام غذائي يحمي من الزهايمر

- كوب من هذا المشروب يحمي من الزهايمر





كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن دراسة جديدة بموقع Science Advances تقول إن صحة الأسنان واللثة مرتبط بصحة وسلامة أجزاء الجسد البعيدة عن الفم فارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام نبض القلب يرتبط أحيانا بمشكلات تتعلق بضرس العقل.





وتابعت خلال منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي أن اللثة الدامية الملتهبة قد تكون سببًا لمرض الزهايمر والتهاب الأسنان قد يسبب مشاكل الجهاز الهضمي.







وأردفت أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى تكاثر الجراثيم في الفم، ومن ثم تنتقل إلى مجرى الدم لتستقر في الأوعية الدموية وتلحق بها الضرر.

ويزيد من احتمالية التعرض إلى نوبة قلبية وإذا ظهرت مشكلات في الأنياب، فلابد من فحص الكبده وكيس الصفراء، كما أن الناب في الفك الأعلى يمكن أن يؤثر على العين.





كشف العلماء في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكوا الكثير من الخضار والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك أقل عرضة لخطر ضعف الإدراك في سنواتهم الأخيرة.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية ، فان ضعف الإدراك يحدث عندما يعاني الشخص من صعوبة في التذكر أو تعلم الأشياء أو التركيز أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته اليومية.





ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عاليًا في الأسماك والخضروات لديهم معدل انخفاض أبطأ في معدلات الإدراك أي أقل عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر .







يخفي على العديد من الأشخاص الفوائد الصحية لتناول كوب من القهوة والشاي يوميا ،بالرغم من اعتياد البعض على تناوله ،يوميا .



كشف موقع هيلث عن علاقة تناول القهوة ومرض الزهايمر.

- مرض الزهايمر :

هذا المرض يهاجم الخلايا العصبية ويتسبب فيما هو أشبه بفقدان الذاكرة، لكن مضادات الأكسدة فى الشاي والقهوة التي يحصل عليها الجسم من كوب واحد منهم يقلل فرص التعرض لذلك، ويحمي الخلايا العصبية .



