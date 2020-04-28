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تعليم

حصاد محصول القمح بجامعة قناة السويس

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:36 م
جاكعة قناة السويس
جاكعة قناة السويس
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انجي هيبة
أشادت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس بالتطور الملحوظ الذي شهدته مزرعة كلية الزراعة خلال فترة قليلة.

مشددة علي ضرورة التوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي وكانت الدكتورة ماجدة هجرس قد أجرت جولة تفقدية لمزرعة كلية الزراعة والمحاصيل الزراعية بها وذلك تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به المزرعة للمشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي. 

وفي بداية جولتها شهدت رئيس الجامعة حصاد محصول القمح للمزرعة والذي يمتد علي فدانين بانتاج ٢٤ أردب من القمح هذا من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور أن العام القادم سيتم زراعة ثلاث فدادين أخرى وذلك لمضاعفة إنتاج الجامعة من القمح وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس جولتها بتفقد محصول الفول البلدي الذي يزرع علي مساحة فدان كامل هذا سيتم خلال اليومين القادمين حصاد ٤ أردب من الفول وعلي أن يتم زراعة فول سوداني علي نفس المساحة. 

واستمعت الدكتورة ماجدة هجرس خلال تفقدها المزرعة التي رافقها خلالها الدكتور ناصر مندور عميد الكلية والدكتورة ايمان مغازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى شرح تفصيلي حول محتويات المزرعة وأعمال التطوير من أجل تطوير الإنتاج والمساهمة المجتمعية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك تأكيدا علي دور الجامعة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة. وشاهدت رئيس الجامعة العقد وبداية تكوين الثمرة لاشجار المانجو التي تمتد علي ٢٥ فدانا داخل المزرعة كما تفقدت رئيس الجامعة المساحات المزروعة محاصيل بامية و بصل وصوبة الخيار والفلفل الحامي والفلفل البارد والكوسه.
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