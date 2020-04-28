أم الأطباء.. تعرف على قصة زهيرة عابدين أول أستاذة جامعية في مصر

كانت بداية نجاحها بحصولها على المركز الأول في المرحلة الثانوية، لتبدأ مشوارها في كلية الطب، ومن ثم التدريس ليخلد اسمها في التاريخ، الدكتورة زهيرة عابدين، أو "أم الأطباء" كما عُرفت بهذا اللقب، حيث كانت السيدة الأولى عربيا أيضًا في الحصول على درجة الدكتوراه من إنجلترا.





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وُلدت زهيرة عابدين في أسيرة ميسورة الحال عام 1917 ميلاديا، حيث كان والدها عضوًا بمجلس الشيوخ، ظهر تفوقها منذ أن التحقت بمدرسة السنية، لتحصل على الثانوية العامة بتفوق عام 1936، لتلتحق من بعدها بكلية الطب حيث كانت الفتاة الوحيدة المحجبة بالجامعة.





واصلت دراستها حتى حصلت على الزمالة بالجمعية الطبية بإنجلترا، وعلى درجة كلية الأطباء الملكية بلندن لتكون أول سيدة عربية تحصل عليها عام 1949، ثم أول طبيبة يُسمح بتعيينها في هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث تخصصت في طب الأطفال والروماتيزم وقدمت ما يقارب من 120 بحثا نشرت في مجلات علمية متخصصة عالمية.

كانت لها مكانة خاصة في قلوب الجميع لما تقدمه من مساهمات في العمل الخيري والاجتماعي، حيث شاركت في إنشاء سلسلة مدارس الطلائع الإسلامية، ودار لرعاية الطلبة المعوزين والمتفوقين، إضافة إلى جمعية الشابات المسلمات بالقاهرة، التي تولت رئاستها، وفي المجال الطبي ساهمت في جمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب للأطفال.



