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تعليم

شاهد جميع الحلقات الجديدة من مسلسل الأزهر عبر هذا الرابط

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:08 ص
البوستر الدعائي للمسلسل
البوستر الدعائي للمسلسل الكرتوني
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نهلة الشربيني
تعرض أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عرض الجزء الرابع من المسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" علي قناة "اون تي في" يوميًا ابتداءً من اول ايام رمضان في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً.


ويأتي الجزء الرابع من مسلسل "الأزهر" بعد مسيرة نجاح وتعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والأزهر الشريف استمر علي مدار أربع أعوام منذ عام 2016.


ويمكنك مشاهدة حلقات المسلسل عبر موقع يوتيوب علي هذا الرابط.


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وتدور أحداث الجزء الرابع حول الشيخ سليمان المصري الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبد الرحمن كتخدا في الأزهر، وتصيب الغيرة قلب علي بك الكبير. فيدبر علي بك مكيدة للشيخ سليمان الذي يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا في الآستانة.


ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة، ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه وحتى الآن، وفي كل جزء نستعرض حقبة تاريخية معينة ودور الأزهر خلالها، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.


وحصل مسلسل الأزهر الجزء الأول علي جائزة أفضل مسلسل في (ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة) وأبدت عديد من الدول رغبتها في شراء حق البث لذا تم ترجمته إلى الإنجليزية.
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