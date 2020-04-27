قصر العيني الفرنساوي يبدأ العمل كمستشفى خاص لعلاج مصابي فيروس كورونا

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى قصر العيني الفرنساوي بدأ العمل كمستشفى عزل للمصابين -لا قدر الله- بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





وأوضح الدكتور الخشت أن اختيار مستشفى الفرنساوي جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة والتي تضم الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات وعددًا من القيادات الطبية ومسئولي الوقاية ومكافحة العدوى، وقال إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بجامعة القاهرة حددت اختيار مستشفى الفرنساوي من بين 5 مستشفيات، لتكون مستشفى مخصصا للعزل لمصابي فيروس كورونا، بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب المستشفيات الأخرى، وقد تم تجهيزها وإعدادها وفق خطة مدروسة وضعها متخصصون.



