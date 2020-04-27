AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قصر العيني الفرنساوي يبدأ العمل كمستشفى خاص لعلاج مصابي فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:56 ص
القصر العيني الفرنساوي
القصر العيني الفرنساوي
Advertisements
عبد الله علي
قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى قصر العيني الفرنساوي بدأ العمل كمستشفى عزل للمصابين -لا قدر الله- بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. 

وأوضح الدكتور الخشت أن اختيار مستشفى الفرنساوي جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة والتي تضم الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات وعددًا من القيادات الطبية ومسئولي الوقاية ومكافحة العدوى، وقال إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بجامعة القاهرة حددت اختيار مستشفى الفرنساوي من بين 5 مستشفيات، لتكون مستشفى مخصصا للعزل لمصابي فيروس كورونا، بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب المستشفيات الأخرى، وقد تم تجهيزها وإعدادها وفق خطة مدروسة وضعها متخصصون.

وأكد الدكتور الخشت، حرص الجامعة على سلامة العاملين بها. وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: أسأل الله أن لا يحتاج أحد منكم إلى دخوله مصابًا بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: لا حالات كورونا في القصر الفرنساوي

تخصيص مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر لعزل مصابي جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتخذ 6 إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا.. تفاصيل

رغم اختيار مستشفى الشيخ زايد.. جامعة القاهرة تشكل لجنة عليا لتحديد مستشفى عزل للعاملين بها حال إصابتهم بـ كورونا

الخشت عقب اجتماعه بالقيادات الطبية بالجامعة: اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل من يصاب بـ كورونا

جامعة القاهرة في أسبوع.. إطلاق اسم طبيبة شبرا البهو على جناح بـ قصر العيني.. تعيين مستشار لمكافحة العدوى.. واختيار احد مستشفيات الجامعة لعزل العاملين

ترشيحاتنا

هل يجوز للزوجة إمامة زوجها في صلاة التراويح.. دار الإفتاء تجيب

ارقام مرعبة في رابع يوم على التوالي.. وفاة 331 شخصا بكورونا في إسبانيا

رئيس الوزراء يشهد إزالة أحد المباني المخالفة بالقاهرة

تعليق جديد من الصين على حالة زعيم كوريا الشمالية

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر من 37 كلمة لقضاء الدين وانجاب البنين وتنزل الخيرات

صدمة لـ دروجبا.. الإيفواري زيرو في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة بكوت ديفوار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

بعد ارتدائه قناع واق لساعات.. سائق يفقد الوعي أثناء القيادة ويتعرض لحادث

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور