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تعليم

أكاديمية البحث العلمى تعلن المشروعات الفائزة فى برنامج طبق فكرتك

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:29 م
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
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نهلة الشربيني
أعلن  الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم المشروعات الفائزة فى المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

 وكان مجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أعتمد فى جلسته  176 منحة استثنائية عاجلة بقيمة 30 مليون جنيه لدعم مقترحات بحثية مبتكره تقدم حلول علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.


 وشملت مجالات المقترحات المقدمة تطوير أجهزة ومعدات طبية وأقنعة وملابس واقية وتطوير طرق تشخيص سريعة ومبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى على المحمول لتتبع المصابين وتحديد بؤر الاصابة ومواد مطهرة ومعقمة آمنة أو طبيعية ولا تعتمد على الكحول ودراسات أكلينكية وقبل أكلينكية ووبائية ووراثية ووراثة بشرية وبحوث وتطوير بهدف تطوير لقاح وبعض الموضوعات الأخرى المتفرقة. 

وأضاف الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن عدد المقترحات المقدمة المطابقة لشروط الاعلان بلغ  320 مقترح، وتم الانتهاء من التقييم العلمى (الفنى) والاقتصادى والقابلية للتقييم بواسطة أساتذة وخبراء صناعة وممثلى الوزارات الصحة والانتاج الحربى والتجارة والصناعة لعدد 261 مقترح ، وبلغت نسبة المقترحات المقبولة من إجمالى المقترحات المطابقة لشروط الإعلان 22% (58 مقترح) وجارى تقييم 59 مقترح و سيتم إعلان الفائزين تباعا. ولمعرفة المقترحات المقبولة حتى تاريخه يرجى زيارة موقع الأكاديمية على www.asrt.sci.eg.  

ومن جانبه أوضحت الأستاذة هالة الأحمدى رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنمية الابتكار بالأكاديمية والمشرف على البرنامج أنه قد تم فتح باب التقدم لتلقى المقترحات الابتكارية من يوم 22 مارس  وحتى2 ابريل 2020 ، وتقدم الى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عدد 560 مقترح ابتكارى من جامعات ومراكز بحثة وشركات خاصة وأفراد، حيث  قدمت الجامعات المصرية 52.5% من المقترحات والمراكز البحثية 20% والجهات الخاصة والأفراد حوالي 28.2 % من إجمالي المتقدمين. 

وقد احتلت الجامعات المركز الأول في المقترحات المقبولة والفائزة بالدعم حيث تم قبول عدد 35 مقترح بنسبة 60 % من المقترحات المقبولة ، بينما الجهات الخاصة والأخرى فازت بالمركز الثانى بعدد 12 مقترح ابتكارى ، بينما المراكز البحثية احتلت المركز الثالث بعدد 11 مقترح مقبول. 

,أضافت إن اجراءات التعاقد مع المشروعات الفائزة ستبدأ غدا.
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