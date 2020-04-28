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رياضة

حازم إمام يحكي كواليس استقالته عقب تولي أجيري قيادة المنتخب .. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق عن كواليس استقالته من اتحاد الكرة مرتين طوال مدة توليه المنصب.

وأكد حازم إمام في تصريحات لبرنامج " اقر واعترف "مع أحمد شوبير عبر قناة " اون تايم سبورت " أن تقدم باستقالته عقب علمه بتولي خافيير اجيري قيادة المنتخب حيث كان يقوم بالتعاقد مع مدرب آخر ليفاجأ بأجيري. 

وأضاف حازم امام أنه تقدم باستقالته فور علمه بتولي اجيري المنصب ولكن هاني أبو ريدة أخبره بضرورة التعاقد مع مدرب على مستوى عال حتي وإن تقاضى مقابلا ماديا ضخما لذلك تم اختيار أجيري.

وتابع أن احمد شوبير نائب الرئيس وقتها طلب منه البقاء في منصبه و التراجع عن الاستقاله

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