أخبار الرياضة.. محمد صلاح على رادار إنتر ميلان.. الغندور يسخر من علي معلول.. عقوبة ضخمة على طارق حامد







أكد تقرير إيطالي اليوم، الثلاثاء، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، حدد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بديلا لـ لاوتاور مارتينز، لاعب الأفاعي، حال رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، من التونسي علي معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي ، بعدما فضّل الأخير أن يموت بلدغة الثعبان، بدلًا من التوقيع للزمالك.







قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، توقيع عقوبة مالية ضخمة على طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بسبب ظهوره في إحدى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي: