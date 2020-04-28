أخبار الرياضة.. محمد صلاح على رادار إنتر ميلان.. الغندور يسخر من علي معلول.. عقوبة ضخمة على طارق حامد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أكد تقرير إيطالي اليوم، الثلاثاء، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، حدد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بديلا لـ لاوتاور مارتينز، لاعب الأفاعي، حال رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية ضخمة على طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بسبب ظهوره في إحدى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.