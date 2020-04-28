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رياضة

أخبار الرياضة.. محمد صلاح على رادار إنتر ميلان.. الغندور يسخر من علي معلول.. عقوبة ضخمة على طارق حامد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:22 م
محمد صلاح - طارق
محمد صلاح - طارق حامد - معلول - مرتضى منصور
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أكد تقرير إيطالي اليوم، الثلاثاء، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، حدد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بديلا لـ لاوتاور مارتينز، لاعب الأفاعي، حال رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، من التونسي علي معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي، بعدما فضّل الأخير أن يموت بلدغة الثعبان، بدلًا من التوقيع للزمالك. 

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية ضخمة على طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بسبب ظهوره في إحدى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.

كشف مسئولو نادى الزمالك بالمستندات الدامغة حصول حمدى النقاز، ظهير أيمن الفريق الهارب، على ٩٠٠ ألف دولار، أى ما يوازى ١٤ مليون جنيه مصرى، قبل هروبه من الفريق الأبيض ديسمبر الماضى.

أوضح أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة ترشحه على كرسي الرئاسة لفترة ثانية.

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستعد لصرف مليون و750 ألف دولار لكل الفرق التى وصلت إلى الدور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، أن إلغاء مسابقتي دروي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا، أمر مستبعد.

كشف تقرير إيطالي اليوم الثلاثاء، عن نشوب خلافات بين ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع مدربه يورجن كلوب وإدارة الريدز، قد تمهد انتقاله إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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