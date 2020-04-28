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رياضة

محمد صلاح على رادار إنتر ميلان.. تفاصيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:02 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أكد تقرير إيطالي اليوم، الثلاثاء، أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، حدد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بديلا لـ لاوتاور مارتينز لاعب الأفاعي، حال رحيله عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة " 7 Gold " الإيطالية، أن أنطونيو كونتي يرى أن محمد صلاح هو البديل الأمثل لتعويض رحيل لاوتارو مارتينيز المحتمل إلى برشلونة، خلال الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى إنتر ميلان قد تتكلف نحو  100 مليون يورو، في ظل اهتمام بايرن ميونخ ويوفنتوس بضم النجم المصري.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 26 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا، وصنع 6 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 130 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى ( الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي).
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