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رياضة

ليفربول يكمل 30 عاما بدون لقب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:13 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
أكمل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء 30 عاما، على آخر تتويج بلقب مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويعود آخر تتويج لفريق ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي إلى  28 إبريل عام 1990.

ويبدو أن القدر يرفض تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، مجددا بعد عام 1990،  فبعدما كان الريدز قريبا من تحقيق لقب الدروي الإنجليزي، في موسم 2014، حال الفوز على تشيلسي، إلا أن زحلقة جيرارد الغريبة، تتسببت في إحراز تشيلسي الهدف الأول عن طريق ديمابا با، قبل أن يضيف البلوز الهدف الثاني.

زحلقة جيرارد غيرت مسار الدوري الإنجليزي بشكل كبير، حيث كانت السبب الأكبر في تتويج مانشستر سيتي بالبريميرليج في هذا الموسم على حساب ليفربول.

بعد نحو 6 سنوات من زحقلة جيرارد، عاد ليفربول للمحاربه على حلمه، ونجح في قتل المنافسه على لقب الدوري الإنجليزي مبكرا، ووسع الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، إلى 25 نقطة.

ليفربول كان ينقصه فقط الفوز بـ 3 مباريات من 9 مباريات، للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد حرمان 30 عاما، لكن رابطة الدوري الإنجليزي، قررت إيقاف المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وبات مصير المسابقة مجهولا.
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